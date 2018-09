Es muss auch einmal auf Asche funktionieren

Fußball Medenbach empfängt Aßlar

Breitscheid Was das Feiern angeht, gilt der SSV Medenbach seit seinem Oktoberfest am vergangenen Wochenende als das Bayern München der Fußball-Kreisoberliga. Im Donnerstagsheimspiel gegen den VfB Aßlar (19 Uhr) gilt es allerdings zu vermeiden, fußballerisch in 1860-Gefilde abzustürzen.

