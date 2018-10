Von Sven Jessen und David Liebscher

Eschenburg II verschafft sich Luft

Fußball A-Ligist feiert dritten Sieg in Folge und vergrößert die Distanz auf die Abstiegsränge

Dillenburg In der Fußball-A-Liga Dillenburg läuft es zurzeit für die SG Eschenburg II. Der Abstand zu den Abstiegsrängen wächst. In der Spitzengruppe wiederum verloren der VfL Fellerdilln und die SG Sinn/Hörbach an Boden.

