Von Sven Jessen

Eschenburg bekommt sein Top-Spiel

Fußball Der Kreisoberliga-Zweite reist am Sonntag zum Tabellenvierten TSV Steinbach

Dillenburg TSV Steinbach – SG Eschenburg: Auf diese Top-Partie in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West haben die Gäste seit Wochen hingearbeitet. Am Sonntag um 15 Uhr ist es soweit. In den beiden jüngsten Vergleichen war jeweils das Gastteam das erfolgreichere.

Copyright © mittelhessen.de 2017