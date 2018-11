Von Manuel Kapp

Ex-Eintracht-Profi trifft zweimal

Fußball am Samstag SV Hadamar verliert in der Hessenliga mit 0:3 beim FC Gießen

Limburg-Weilburg In der Fußball-Hessenliga ist der Titelfavorit FC Gießen für den SV Hadamar eine Nummer zu groß gewesen. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage zu Buche. In der Verbandsliga unterlag der FC Waldbrunn ebenfalls mit 0:3 beim VfB Marburg.

