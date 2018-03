FC Burgsolms II lässt es zwölf Mal klingeln

Fussball B-Liga Süd: TSV Albshausen bereitet Spitzenreiter Amedspor Probleme / Kaja Cemils furioses Comeback

Wetzlar Mit seiner besten Saisonleistung hat der Rangneunte TSV Albshausen den Spitzenreiter Amedspor Wetzlar in der Fußball-B-Liga Süd an den Rande einer Niederlage gebracht, musste sich am Ende aber doch mit 3:4 geschlagen geben.

Copyright © mittelhessen.de 2018