FC Cleeberg feiert gelungene Premiere auf neuem Geläuf

Fußball Gruppenliga: Tabellenzweiter siegt 7:0 gegen TSG Wieseck / SC Waldgirmes U 23 im Glück / TuS Naunheim schafft den Befreiungsschlag

Wetzlar Das Führungsduo in der Fußball-Gruppenliga hat am Wochenende erneut Erfolge gefeiert. Während sich Primus SC Waldgirmes U 23 beim 2:0 in Heuchelheim aber schwer tat, feierte der FC Cleeberg ein 7:0 gegen die TSG Wieseck.

