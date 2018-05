Von Manuel Kapp

FC Steinbach II ist durch, OSV so gut wie

Fußball-C-Liga In der Gruppe 2 steht der erste Aufsteiger in die B-Liga bereits fest, in der Gruppe 1 noch nicht

Limburg-Weilburg In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga ist dem OSV Limburg der Aufstieg in die B-Liga nur noch theoretisch zu nehmen. In der Gruppe 2 kann der FC Steinbach II nicht mehr von den ersten beiden Tabellenplätzen verdrängt werden und hat den Aufstieg somit sicher.

