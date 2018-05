Von Manuel Kapp

FC Steinbach II macht Meisterschaft perfekt

Fußball-C-Liga In Gruppe 2 ist Titelkampf entschieden / In Gruppe 1 fällt Entscheidung am letzten Spieltag

Limburg-Weilburg In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga fällt die Entscheidung um die Meisterschaft am letzten Spieltag im Fernduell zwischen der FSG Runkel und dem OSV Limburg. In der Gruppe 2 steht der FC Steinbach II als Titelträger fest.

