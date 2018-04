FCC fordert Primus

Fußball Cleeberg empfängt SV Bauerbach

Wetzlar In der Fußball-Gruppenliga steht die nächste Englische Woche an. An diesem Mittwochabend gehen sechs Begegnungen über die Bühne, aus dem Wetzlarer Kreis sind der FC Burgsolms, die SG Waldsolms, der TuS Naunheim sowie der FC Cleeberg im Einsatz.

