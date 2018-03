FSV 6:1 im 6-Punkte-Spiel

FRAUENFUSSBALL Friedensdorf darf wieder auf Verbandsligaerhalt hoffen

(omh). Der FSV Friedensdorf dreht mächtig auf. Im Sechs-Punkte-Spiel hat der Frauenfußball-Verbandsligist bei der ebenfalls vom Abstieg bedrohten SG Jossa am Samstag mit 6:1 gewonnen und kann weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Am Erdhäuser "Hasengarten" feierten sowohl Gastgeber Erdhausen als auch die angereiste SG Gansbachtal in zwei Spielen je einen Sieg.

