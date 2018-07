Von Katrin Weber

Fair und pferdefreundlich

Fahrsport Gespanne ermitteln in Driedorf ihre Bezirksmeister

Driedorf Besser hätten die Bedingungen für die Fahrertage in Driedorf kaum sein können: Sonnenschein, leichter Wind und bestens aufgelegte Gespanne bildeten am vergangenen Wochenende den Rahmen für eine gelungene Fahrsportveranstaltung, in deren Rahmen die Bezirksmeister ermittelt wurden.

Copyright © mittelhessen.de 2018