Von Christian Pomoja

Feinschliff bei Carl Zeiss Jena

Fußball 18-jähriger Bad Endbacher Nils Ellenfeld auf dem Weg zum Profi

Bad Endbach/Jena Blau, Gelb und Weiß werden in den nächsten Jahren die Farben von Nils Ellenfeld sein. Der in Bad Endbach aufgewachsene Torwart ist auf dem besten Weg zum Fußballprofi und wechselt am 1. Juli zum FC Carl Zeiss Jena.

Copyright © mittelhessen.de 2018