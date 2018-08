Von Christian Pomoja, Sven Jessen und David Liebscher

Fellerdilln lässt die Muskeln spielen

Fußball A-Liga: 10:0 gegen Niederscheld / Bicken II dreht in Unterzahl 0:2 in 4:2-Sieg

Dillenburg Turbulenter Spieltag in der Fußball-A-Liga: Fellerdilln schlägt Niederscheld zweistellig und Bicken II dreht in Unterzahl einen 0:2-Rückstand in ein 4:2. Auswärtsdreier fahren Donsbach und Dietzhölztal ein, während Ballersbach, Dillenburg und Eisemroth daheim gewinnen.

