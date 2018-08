Fiehn und Schliffer gelingt das Triple

Leichtathletik TuS Weilmünster und Lf Villmar stellen dreifache Hessenmeister im Mehrkampf

Weilmünster/Villmar Die Leichtathleten des TuS Weilmünster und der Lf Villmar sind bei den Hessischen Mehrkampfmeisterschaften des Hessischen Turnverbands in Schlüchtern und Steinau an der Straße mit Erfolg am Start gewesen.

