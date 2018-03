MARBURG-BIEDENKOPF "Stabilität" lautet das am meisten bemühte Wort bei Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf. Der Aufsteiger schlägt sich bisher in neuer Umgebung wacker, will aber am Sonntag (15 Uhr) als Gast der SG Treis/Allendorf eben jene (...)