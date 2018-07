Frach haut auf die Pauke

Lediglich der deutsche Rekordhalter und Olympiateilnehmer Florian Wellbrock (Magdeburg) sowie Christian Keber aus Mainz waren über die 1500 Meter noch besser. „Das ist unsere erste Medaille in der offenen Klasse, darüber können alle am Erfolg beteiligten zurecht stolz sein“, freute sich TVW-Abteilungsleiter Reinhard Felten über die Ergebnisse aus der Bundeshauptstadt. Auch für Frach (Jahrgang 1998), von Trainer Robin Rausche auf die Titelkämpfe bestens eingestellt, war es das erste Mal, dass er Edelmetall auf Bundesebene in der offenen Klasse gewann. „Das war eine gute Woche für mich in Berlin“, freute sich der Student.

Der neue Bezirksrekord steht, für Hessen fehlen noch zehn Sekunden, doch das ist das Ziel für 2019

In der Entscheidung über die 1500 Meter Freistil notierten die Zeitnehmer 15:35,20 Minuten für den jungen Mann aus Hintermeilingen (Gemeinde Waldbrunn im Landkreis Limburg-Weilburg), der damit einen neuen Vereins- und Bezirksrekord aufstellte.

Um in Hessen noch den Bestwert zu erreichen, fehlen noch zehn Sekunden. „Das ist unser Ziel für das nächste Jahr“, war auch Coach Rausche sehr zufrieden mit der Vorstellung seines Schützlings, der aber noch mehr zu feiern hatte: Denn in der Juniorenwertung belegte Frach den zweiten Platz. Die gleiche Platzierung erzielte er im Rennen über 800 Meter Freistil. Mit einer Zeit von 8:12,12 Minuten darf er sich in dieser Disziplin ebenfalls deutscher Juniorenvizemeister nennen – samt Vereins- und Bezirksrekord versteht sich. In der der offenen Klasse bedeutete das Rang sechs. Eine Platzierung, mit der er ebenfalls sehr gut leben kann.

In das Finale über 400 Meter Freistil zog der Vorzeigeschwimmer des TV Wetzlar ebenfalls ein. Dort wurde er in der offenen Wertung Achter (3:57,94), in der Juniorenwertung belohnte er sich mit Bronze. „Seit Holger Kirschke in den 60er Jahren ist es keinem Wetzlarer mehr gelungen bei den ,Deutschen' in der offenen Klasse eine Medaille zu holen. Das zeigt die starke Entwicklung des Schwimmsports in unserer Stadt in den vergangenen 13 Jahren“, betonte Uwe Hermann, Sportlicher Leiter des TVW. Zusammen mit seinen Vereinskameraden Patrik Putala (Jahrgang 97), Leon Prinz (2002) und Nils Müller (2003) ging Frach auch in den Staffeln an den Start. In der Entscheidung über 4 x 200-Meter-Freistil belegte das Quartett den zehnten Platz (8:15,30). Das war zugleich das beste Ergebnis. Über 4 x 100-Meter-Freistil (3:47,29) und 4 x 100-Meter-Lagen mussten sich die Lahnstädter mit Rang 17 beziehungsweise 14 zufrieden geben. (uwe)