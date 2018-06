Von Oliver Siegel

Frauen-Pokalfinale steigt am Samstag in Silberg

Fußball Duell der Gruppenligisten SV Erdhausen und FSV Friedensdorf

SILBERG Wenn Schiedsrichterin Tatjana Becker am Samstag um 16 Uhr in Silberg das Endspiel um den Hinterländer Frauenfußball-Kreispokal anpfeift, sind sowohl der SV Erdhausen als auch der FSV Friedensdorf bis in die Haarspitzen motiviert, den Pott nach Hause zu holen.

