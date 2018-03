Freispiel

Für den ersten Kreisrekord ist es nie zu spät. Ruben Welsch (LC Eschenburg), seit einigen Jahren in der Schweiz lebend, hat seinen (bisherigen) sportlichen Zenit im Alter von 40 Jahren erreicht. Er trumpfte am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften im 100-Kilometer-Lauf groß auf. In Rheine (Nordrhein-Westfalen) wurde der gebürtige Eibelshäuser Gesamtsiebter, Dritter der Altersklasse M40 und schnellster Hesse. Für den „Hunderter“ benötigte er 7:54,17 Stunden. Der Start erfolgte gemeinsam mit 170 anderen Läufern um 6 Uhr morgens in einem Flugzeughangar, in den der Fünf-Kilometer-Rundkurs immer wieder zurückführte. Ruben Welsch drückte mit seiner Zeit den bisherigen Kreisrekord von Oliver Kröner (ASC Dillenburg) unter die Acht-Stunden-Marke. Kröner hatte seine 8:48,41 im Jahr 1999 bei den 100 Kilometern von Biel (Schweiz) gelaufen. Ruben Welsch gehörte in den Trikost der CVJM-SG Dillenburg und des LC Breisgau in seiner Jugend- und Aktivenzeit zur erweiterten deutschen Spitzenklasse in den Disziplinen Hindernis-, Cross-, Berg- und Marathonlauf. Nach langer – beruflich und gesundheitlich bedingter – Wettkampfpause, hat der Internetunternehmer vor gut zwei Jahren wieder systematisch mit dem Lauftraining begonnen. In Rheine gab er sein Debüt über 100 Kilometer.

Copyright © mittelhessen.de 2018