Freispiel

Vom Kunstrasen in die Luft: Ein beruflich bedingter Wechsel aus der tiefsten Fußball-Spielklasse ans andere Ende der Welt hat in dieser Woche via Facebook viele Reaktionen hervorgerufen. John Leenus, zurzeit verletzt, wird die SG Kalteiche im Mai nach sechs Spielzeiten verlassen, um sein Glück in Katar zu finden. Nein, kein Vertrag als Profifußballer. Der Pilot aus Indien erfüllt sich nach Angaben des Vereins seinen großen Traum und wird in Katar eine Boeing 777 fliegen. Der SSV Haigerseelbach postete auf Facebook: „John, wir sind stolz, dass du ein Teil unseres SSV bist. Wir hoffen, du vergisst uns nicht. Du bist immer willkommen!“ Weiter heißt es: „Wir haben immer geflachst, dass du uns eines Tages nach Malle fliegen musst.“ Aber vielleicht führt der Flug die Haigerseelbacher und Allendorfer demnächst ja auch woanders hin. 2022 ist WM. In Katar.

