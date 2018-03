Freispiel

Frauen in Männermannschaften sind längst mehr als Ersatz. Drei Beispiele aus dem Kreisgebiet gefällig? Im Badminton sind Mixed-Mannschaften vorgeschrieben. Die Teams des TV Dillenburg profitierten in dieser Saison sicherlich sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft davon, dass sie in Lisa Löhr, Ann-Kathrin Fritz, Sophie Reichart, Ida Warfsmann oder Lena Brestel über spielstarke Frauen verfügten. Der Lohn für beide Mannschaften: Jeweils Rang zwei in der Liga.

