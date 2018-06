Freispiel

Was haben wir in diesem Jahr ein Glück mit den Fußball-Relegationsspielen. Bisher trübte kein Gewitter das Treiben, und dafür, dass es „um etwas geht“, ging es bisher auf und neben den Spielfeldern ungeheuer fair und friedlich zu. Für Kopfschütteln sorgten da schon eher das eine oder andere Durcheinander in den Dokumenten und in den Amtsstuben. Dass Michael Delle, Kapitän des MTV Gießen, in den Aufstiegsspielen gegen den SSC Burg und gegen den SV Emsdorf wegen seines Studenten-Doppelspielrechts vom Hessischen Fußballverband für nicht einsatzberechtigt erklärt worden ist, haben Sie auf dieser Zeitungsseite vielleicht bereits gelesen. Immerhin weiß Delle bereits, dass sein Verein an der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga teilnehmen darf. Im Kreis Limburg-Weilburg war die Zulassung der Mannschaften erheblich komplizierter. Vor Beginn der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga Wiesbaden mussten erst das Kreissportgericht und dann das Verbandsgericht des Hessischen Fußballverbandes entscheiden, ob der SV Mengerskirchen oder die SG Kirberg/Ohren/Nauheim teilnehmen darf. Dem Streit vorangegangen war die Umwandlung der Kirberger 1:4-Niederlage in Offheim in einen 3:0-Sieg, weil sich am Spieltag nicht jeder der Offheimer Akteure ausweisen konnte. Dass Mengerskirchen und Kirberg/Ohren/Nauheim bei unentschiedenem direkten Vergleich am Ende der Saison auch noch auf gleich viele Punkte und dieselbe Tordifferenz kamen, kann sich nur das Vizemeisterschaftsfeierbiest ausgedacht haben. Nun kickt Kirberg in der Relegation – und Mengerskirchen fühlt sich betrogen.

Copyright © mittelhessen.de 2018