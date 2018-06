Freispiel

Die Schiedsrichtervereinigung Dillenburg hat wieder einen Referee, der in der Fußball-Verbandsliga pfeifen darf, und einen mehr in der Gruppenliga. Der 19 Jahre alte Dominik Bräunche (TSV Bicken) hat den Sprung in die Verbandsliga geschafft, der ebenso alte Joel Gillner (TSV Steinbach) wird in der kommenden Runde eine Klasse tiefer zugange sein. Beide Aufsteiger sind in der jüngsten Monatssitzung der Schiedsrichter geehrt worden. Zu den Gratulanten zählten Steffen Rabe, Beauftragter für das Lehrwesen in der Schiedsrichterregion Gießen/Marburg. Er sagte über Dominik Bräunche: „Du bist einer der beiden Aufsteiger der gesamten Region auf die Verbandsliste, und Du hast es Dir verdient.“ Joel Gillner wiederum habe im Regionsförderkader herausragende Darbietungen gezeigt. Die Beobachter in der Kreisoberliga seien rundum überzeugt gewesen. „Du hast außerdem auch abseits des Förderkaders ein außergewöhnliches Engagement gezeigt“, sagte Rabe anerkennend. Den Schiedsrichtertalenten sprachen auch Kreisschiedsrichterobmann Jörg Menk und Lehrwart Sebastian Müller ihre Glückwünsche aus.

