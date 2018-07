Freispiel

Der Fußballkalender für die Saison 2018/2019 ist am Freitag erschienen. Das 28-seitige Heft mit den Kadernennungen der Vereine lag der Dill-Post, der Dill-Zeitung und dem Herborner Tageblatt bei. Marcus Winter vom VfL Fellerdilln wurde beim Durchblättern der Seiten klar: „Leider ist mir ein Fehler passiert. Nach dem Hin und Her im Mailverkehr mit unserem Trainer sind zwei Spieler wie auch immer nicht mehr im Aufgebot erschienen.“ Deswegen sei richtiggestellt: Torhüter Marcus Sauerwein und Mittelfeldspieler Nikjas Hampe gehören nach wie vor zum Kader. „Trag ihre Namen bitte nach“, sagte Marcus Winter am Freitag, „dann verlaufen meine nächsten Gespräche mit den beiden wieder etwas harmonischer.“

