Freispiel

Inzwischen sind fast alle Fußballer in die Saison gestartet. Im Fußballkreis Dillenburg werden an diesem Wochenende die A-Ligisten und die B-Ligisten hinzukommen. Am Wochenende darauf folgen die C-Ligisten und die Frauen, und der Nachwuchs wird nach Ende der Sommerferien ebenfalls mit dem Punktspielbetrieb beginnen. Da braucht es fitte und fähige Spielleiterinnen und Spielleiter in allen Klassen – und auch die Referees sind soweit. Sie haben ihre Leistungstests und die erste Pflichtsitzung bereits hinter sich.

Copyright © mittelhessen.de 2018