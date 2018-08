Freispiel

Fußball spielen und anderen Gutes tun – das ist dem TSV Steinbach Haiger und Fortuna Köln in diesem Sommer mit einem Testspiel gelungen. Das Match zwischen dem Regionalligisten und dem Drittligisten endete zwar vor 300 Zuschauern 0:0, hatte aber trotzdem einen Sieger, und der hieß SSC Burg. Steinbach hatte dem Kreisoberligisten den Erlös aus dem Eintritt versprochen, denn wie berichtet, hatten Wildschweine im Januar den Rasenplatz in Burg ruiniert. Die Instandsetzungskosten übersteigen das, was der Verein finanzieren kann. Stand Juni gab es trotz Fördermitteln und Geldern aus anderen Benefizaktionen noch ein Finanzierungsdefizit von schätzungsweise 25 000 Euro. In der vergangenen Woche trafen sich nun Vorstandsmitglieder des SSC Burg und des TSV Steinbach zur Übergabe von 1500 Euro auf dem Rasenplatz, der inzwischen wieder instand gesetzt wurde.

