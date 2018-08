Freispiel

Ist drei Wochen nach dem Start in die Fußballsaison schon wieder die Luft raus? Dies legt ein Motiv nahe, das unser Fotograf Lorenz Pietzsch am vergangenen Sonntag in Ewersbach aufgenommen hat. Dort hat die A-Liga-Partie zwischen der SG Dietzhölztal und dem SV Eisemroth für den Ball ein trauriges Ende genommen. Da hatte es der Protagonist endlich einmal aus dem Ballnetz in die Startformation geschafft, als ihm die Fußballer schon in der ersten Halbzeit den finalen Tritt verpassten. Nach einem Pressschlag flog das Spielgerät höher und höher in den Himmel – und wurde auf seinem Flug von einer Sprosse des mittleren Flutlichtmastes aufgespießt. Da macht selbst Markenware aus dem Haus mit den drei Streifen die Grätsche. So wurde der Ball trotzdem noch zum Star des Spiels: „Unter großem Hallo zückten etliche Zuschauer ihre Fotohandys und schossen Erinnerungsfotos“, berichtet Lorenz Pietzsch, von dem diese Aufnahmen stammen. Auf Facebook hat die ganze Geschichte im Laufe dieser Woche eine riesige Aufmerksamkeit erfahren. Die Kommentare von Trainern, Spielern und Zuschauern zu den Fotos sind nachzulesen unter „Fußball im Dillkreis – mittelhessen.de“.

