Freispiel

Wie interessiert man Kinder und Jugendliche für den Vereinssport? Eine Kooperation zwischen Schule und Verein kann sich als erfolgreich herausstellen. So hat der Golfclub Dillenburg zu Beginn des aktuellen Schuljahres die Zusammenarbeit mit der Goldbachschule in Frohnhausen gesucht und gefunden. Bis zum Schuljahresende im kommenden Sommer wird Golflehrer Tim Meltke einmal in der Woche insgesamt 19 Schülerinnen und Schülern die Grundlagen vermitteln. Die Jugendlichen sind zwischen neun und 13 Jahre alt. Ein Lehrer begleitet sie jeweils auf die Golfanlage bei Niederscheld. In den 90 Minuten langen Trainingseinheiten stand zunächst der Abschlag im Mittelpunkt. Der Golfball will erst einmal über 100 Meter zum Fliegen gebracht werden. Danach folgen Chippen und Einlochen. Im Verlauf der insgesamt 20 Trainings auf dem Altscheid werden sich die Übungen sicherlich immer komplexer in Richtung einer Spielform entwickeln. Golf ist im Spätsommer sicherlich eine herrliche Angelegenheit. „Wir gehen aber auch bei Regen raus“, stellt Tim Meltke klar. Lediglich im Winter wird für einige Wochen eine Pause eingelegt. Finanziell gefördert wird die Kooperation vom Deutschen Golf-Verband (DGV). Inzwischen liegt dem Golfclub Dillenburg auch schon eine Zusage für eine zweite Förderung vor. Denn auch an der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg will der Verein Kinder und Jugendliche für diesen Sport begeistern.

