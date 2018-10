Freispiel

Ryder-Cup in Dillenburg? „Die schauen doch bestimmt nur die Fernsehübertragung an“, habe ich mir gedacht – und falsch gelegen. Während die Profis in Frankreich ihr traditionelles Mannschaftsduell zwischen den besten Golfern Europas und den besten aus den USA austrugen, hat der Golfclub Dillenburg mit insgesamt 44 Spielerinnen und Spielern doch tatsächlich einen eigenen Ryder-Cup auf die Beine gestellt. Und wie in Guyancourt bei Paris gewann Europa, in Dillenburg angeführt von Andreas Hilk, mit sechs Punkten Vorsprung gegen die „Amerikaner“ um Henning Wiese aus dem Bezirk Hessen Süd. Die vier Sonderpreise gingen an Birgit Schepp-Schöne, Sabine Theiß, Salvo Ciaramidaro und Max Scharf. Ryder-Cup wurde trotzdem noch geschaut: bei Pizza und Bier auf der Großleinwand in der neuen Golfhalle.

