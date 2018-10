Freispiel

„Was ist denn das hier? Das sieht aus wie eine alte Jacke.“ Was Mathias Pinstock, Präsidiumsmitglied beim Fußball-A-Ligisten SV Eisemroth, und ein Elektriker am Montag auf dem Sportplatz aus einem der Flutlichtmasten gezogen haben, stellte sich bei näherer Betrachtung als ein Fundstück heraus, das an den Titelgewinn in der Saison 1997/1998 erinnert. Am Ende der Meistersaison war damals ein Übermütiger auf den Mast geklettert und hatte die Vereinsfarben Schwarz und Rot gehisst. Ob die Fahne danach mitsamt ihres Fahnenstabs nach unten in den Mast gerutscht ist, oder ob sie am Ende einer zweiten Kletteraktion im Sockel verstaut worden war, ließ sich etwas mehr als 20 Jahre später nicht mehr in Erinnerung rufen. Und wozu war der Elektriker am Montag auf der Bernd-Nickel-Sportanlage? Antwort: Um die Flutlichtbeleuchtung auf die Maße des neuen Kunstrasenfeldes auszurichten. Das ist nämlich inzwischen ein wenig kleiner, als es der frühere Ascheplatz gewesen ist. Zuvor waren die Flutlichtmasten außerdem auf ihre Standsicherheit geprüft worden, sonst wäre der Elektriker nicht hinauf geklettert – selbst als Meister nicht.

