Freispiel

Fußball-A-Ligist VfL Fellerdilln freut sich schon auf den 11. November. An jenem Tag startet nicht nur die Faschings- oder Karnevalsaison. Der aktuelle Tabellenzweite wird außerdem Spitzenreiter SSV Dillenburg zu Gast haben. Und er wird ein Kamerateam begrüßen, das die 90 hoffentlich packenden Minuten samt folgender Spieler- und Trainerinterviews filmen wird, um daraus einen Videoclip zu erstellen. Marcus Winter, dem Sportlichen Leiter des VfL Fellerdilln, ist es in Zusammenarbeit mit Kreisfußballwart Martin Seidel gelungen, das „Amateurspiel des Monats“ zu bekommen, das der Hessische Fußballverband (HFV) auslobt. Zu sehen sein wird der Film über die Partie VfL Fellerdilln – SSV Dillenburg dann einige Tage nach dem Match auf dem HFV-Facebook-Kanal. Wer erinnert sich? Am 20. November 2016 war das HFV-Kamerateam in Oberscheld zu Gast, um das A-Liga-Spitzenspiel zwischen dem SV Oberscheld und dem SV Niederscheld zu filmen. Niederscheld gewann das Derby mit 4:3. Der Film ist über die Stichworte „HFV Amateurspiel des Monats Oberscheld Niederscheld“ noch immer im Internet zu finden. Raten Sie mal, wie oft dieser Clip in den vergangenen beiden Jahren aufgerufen worden ist? Antwort: 86 000 Mal.

Copyright © mittelhessen.de 2018