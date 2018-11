Freispiel

Die Fußballtrainerausbilder im Fußballkreis Dillenburg haben ihr Pensum für dieses Jahr erfüllt. Frank Dalwigk hat mit seinem Kameraden Udo Schmidt und Steffen Hardt Bilanz gezogen und meldet für 2018 einen Lizenzierungsrekord. Zwischen dem Ausbildungsstart im Februar und der letzten Lizenzprüfung Anfang November qualifizierten sich insgesamt 34 neu ausgebildete Männer und Frauen, die in den Fußballkreisen Dillenburg, Biedenkopf oder in Nordrhein-Westfalen künftig Vereinsmannschaften betreuen möchten. Das Basiswissen-Modul mit den Profilen Kinder- und Jugendtraining hat wegen der großen Nachfrage auf gleich zwei Ausbildungsorte verteilt werden müssen, gab Frank Dalwigk einen Einblick. Nach 110 Unterrichtseinheiten bestanden im Juni und Juli 30 Teilnehmer ihre Prüfung zur DFB-Trainer-C-Lizenz. Das Profil Erwachsenentraining legten sich im Herbst neun Teilnehmer zu. Vier von ihnen waren bereits Lizenzinhaber, erwarben das Zertifikat also als Weiterbildung. „Wenn jeder der 34 neu ausgebildeten Trainer nur jeweils 15 Spielerinnen oder Spieler trainiert, dann profitieren insgesamt 510 Aktive – Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Eine unglaubliche Zahl, für die sich das Engagement lohnt“, sagt Frank Dalwigk. Die 19 neuen Lizenzinhaber aus dem Fußballkreis Kreis Dillenburg sind Nina Schmitt (TSV Rittershausen), Markus Eckmayer (BC Sinn), Eike Guthörl (TSV Fleisbach), Sebastian Heinrich (SSV Guntersdorf), Kevin Hermani, Patrick Thieme (TSV Steinbach), Alexander Kahn (SSV Donsbach), Mike Schmich (SSV Frohnhausen), Hasan Hüseyin Uyar (SSV Sechshelden), Ciro Spera (SV Niederscheld), Kevin Hofheinz (SV Eibelshausen), Lukas Ströhmann (TuS Driedorf), Michael Tenberg, Daniel Schmitting (SSV Haigerseelbach), Alexander Clatici-Reindt, Mesut Kurtulus, Andreas Gerlitz und Orhan Kilic (alle SV Herborn).

