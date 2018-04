Leichtathletik

Freitag werden Titel vergeben

Eschenburg Der Leichtathletik-Kreisverband richtet am Freitagabend seine ersten Stadion-Kreismeisterschaften für 2018 aus. Im Holderbergstadion in Eibelshausen werden unter der Regie des LC Eschenburg die Titelträger in den 2000-Meter- und 5000-Meter-Läufen ermittelt. Um 18.30 Uhr starten alle Schülerinnenklassen zum 2000-Meter-Lauf. Diesem Rennen folgt um 18.45 Uhr der Lauf über die gleiche Strecke für alle Schüler.

