Von Jens Kauer

Friedensdorf holt sich den Cup zurück

Frauenfußball FSV bezwingt den SV Erdhausen im Kreispokalendspiel mit 2:1 nach Verlängerung

Silberg Der FSV Friedensdorf hat sich den Hinterländer Frauenfußball-Kreispokal zurück geholt. Nach zwei verlorenen Endspielen in Folge bezwang das Team von Torsten Rink am Samstag in Silberg den Gruppenliga-Rivalen SV Erdhausen mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung.

