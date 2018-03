Frohnhausen erlebt Offheimer Wochenende

Tischtennis Oranier begrüßen „Erste“ und „Zweite“

Dillenburg In der Tischtennis-Bezirksoberliga empfangen die Tischtennisfreunde Frohnhausen an diesem Wochenende die beiden Vertretungen des TTC Offheim: die „Zweite“ am Samstag um 18 Uhr und die „Erste“ am Sonntag um 14 Uhr.

Copyright © mittelhessen.de 2018