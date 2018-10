Badminton

Fünfmal geht es in den dritten Satz

Dillenburg Der TV Dillenburg hat in der Badminton-Bezirksliga A seine nächste knappe Niederlage kassiert und wartet weiterhin auf seinen ersten Saisonsieg. Am dritten Spieltag ging die Heimpartie in der Nassau-Oranien-Halle mit 5:3 an den Tabellenzweiten BLZ Mittelhessen IV.

Copyright © mittelhessen.de 2018