Für Siegbach war mehr drin

Tischtennis Verbandsligist entführt nur einen Punkt aus Hattersheim

Dillenburg So gut wie sicher hat der TTC Siegbach den Verbleib in der Tischtennis-Verbandsliga der Damen. Das 7:7 in Hattersheim macht es möglich.

