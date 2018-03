Für die Bodenkür gibt es 14,30 Punkte

Turnen „Oldies“ turnen ihre Gaumeister aus

Dillenburg/Wetzlar Am Ende waren Wolfgang Werner, Rainer Hennings, Daniel Kuhn, Steffen und Dirk Rinn sowie Robert Klauer dann doch nur zu sechst. Bei den Gaumeisterschaften der Seniorenturner änderte das an der Zielsetzung aber nichts: So gut wie möglich zu turnen und in der jeweiligen Altersklasse die Nummer eins zu werden.

