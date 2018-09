Fußball

Für vier Teams wäre noch Platz

Dillenburg Am Freitag war Meldeschluss für den Alois-Plescher-Winterpokal, der vom 9. Januar an in Dillenburg gespielt wird. Kreisfußballwart Martin Seidel bräuchte für eine optimale Gruppengestaltung allerdings noch zwei Senioren- und zwei Junioren-Mannschaften.

