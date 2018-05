Fussball in Kürze

Fußball

SSV Medenbach: Der Fußball-A-Ligist, der noch um den Aufstieg in die Kreisoberliga kämpft, hat einige Neuzugänge für kommende Runde verkündet. Vom TSSV Schönbach kommen zwei Mittelfeldspieler. Neben TSSV-Spielführer David Benner wechselt auch Jonas Jung nach Medenbach. Innenverteidiger Silas Braun, der bereits einige Spiele in der Zweiten absolvierte, kommt von der A-Jugend der JSG Westerwald. Außerdem schließt sich René Sahm, derzeit beim TuS Driedorf aktiv, dem SSV im Sommer an.

