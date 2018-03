GC Dillenburg auf Platz drei abgerutscht

GOLF Hessenliga II der Damen 30: In Idstein reichte es für das Team vom Altscheid nur zum vierten Rang

DILLENBURG In der Golf-Hessenliga II der Damen 30 hat der GC Dillenburg an Boden verloren. Die Spielerinnen vom Altscheid holten in Idstein durch ihren vierten Platz nur zwei Punkte und fielen auf den dritten Rang zurück.

