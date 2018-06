Golf

GC Dillenburg in Abstiegsgefahr

Dillenburg Hinter den für die Klasse überragenden Teams Bad Vilbel (124 Bruttopunkte) und Bad Homburg (123) belegt der Golfclub Dillenburg (115) in der 4. Hessenliga Nord der Altersklasse 50 am Heimspieltag den dritten Platz, bleibt in der Gesamttabelle nach zwei Wettkämpfen aber Vierter und Letzter hinter Marburg (103).

Copyright © mittelhessen.de 2018