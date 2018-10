Von Dieter Geßner

GSC empfängt Türk Gücü

Fußball Kreisoberliga: Silberg/Eisenhausen erwartet Wehrda / Eckelshausen in Röddenau

Hinterland Wenn der SC Gladenbach am Sonntag Türk Gücü Breidenbach empfängt, steht in der Fußball-Kreisoberliga Nord ein Hinterlandderby an. Die SG Silberg/Eisenhausen ist daheim gegen den FV Wehrda gefordert, während der SV Eckelshausen zum TSV Röddenau reist.

