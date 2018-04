Von Jens Kauer, Kim Görge und Hans Dreier

GSC siegt wieder dreckig! 3:2 nach 0:2 in Haina

Fußball Kreisoberliga Nord: Jan Kuhlmanns Tore wenden das Blatt

Marburg-Biedenkopf Während der SC Gladenbach in der Fußball-Kreisoberliga Nord am Ostermontag in Haina den zweiten Arbeitssieg in Folge landete und auf Platz fünf vorrückte, wird bei der SG Silberg/Eisenhausen die Abstiegsangst von einer 0:6-Pleite in Stadtallendorf angeheizt.

