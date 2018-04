Von Oliver Siegel

Gansbachtal rückt Primus auf den Pelz

Frauenfußball SGG erkämpft 4:2-Sieg in Eschenburg

HINTERLAND Mit einem hart erkämpften 4:2-Sieg im Derby bei Kellerkind SG Eschenburg ist die SG Gansbachtal am Mittwoch in der Frauenfußball-Gruppenliga bis auf einen Punkt an Tabellenführer Naunheim heran gerückt.

