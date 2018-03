Gashs Schlenzer ebnet den Weg

FUSSBALL Kreisoberliga: SG Oberbiel verlässt nach 3:0-Erfolg den letzten Platz

(akl). Die Serie hält: Die SG Aartal hat am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga West den VfB Aßlar mit 3:0 bezwungen und ist seit nunmehr 13 Spielen ungeschlagen. Großer Jubel herrschte auch bei der SG Oberbiel, die das Kellerduell gegen Eintracht Wetzlar II mit 3:0 für sich entschied und die "rote Laterne" an die SG Ehringshausen abgab.

Copyright © mittelhessen.de 2014