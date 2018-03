Gastgeber bleiben in der Erfolgsspur

FUSSBALL Wochenturnier in Bissenberg

LEUN-BISSENBERG Die SG Leun/Bissenberg/Tiefenbach hat beim eigenen Wochenturnier einen großen Schritt in Richtung Endspiel gemacht: Am Montagabend schlugen die Gastgeber in Gruppe A den SC Münchholzhausen/Dutenhofen mit 3:1 (2:0).

