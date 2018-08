Von David Liebscher

Gastgeber trotzen Burg ein Remis ab

Fußball In der Kreisoberliga hat sich die Spitzengruppe inzwischen wie erwartet formiert

Dillenburg In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West haben sich am Samstag und am Sonntag dramatische Szenen abgespielt. Burg kam beim SC Münchholzhausen/D. nicht über ein 1:1 hinaus, und Aartal verschoss in der Nachspielzeit einen Elfmeter, unterlag Medenbach mit 0:1.

