Gepunktet hat in diesen Duellen nur der Gegner

Fußball Langenaubach und Bicken wollen den Bann brechen

Haiger/Mittenaar Langenaubach gegen Biebrich, Bicken gegen den FC Gießen II – in den Hinspielen in der Fußball-Verbandsliga setzten sich jeweils die Gegner der Dill-Teams durch. Das soll in den Rückspielen am Sonntag anders sein.

