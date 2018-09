Kreisligaspiel der Woche: FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen – SV Erbach 2:2

Gerechtes Unentschieden

FSG Wirbelau/Schupbach/ Heckholzhausen – SV Erbach 2:2 (1:1): Das Spiel begann verheißungsvoll mit je einem Abseitstor. Beide zurecht nicht anerkannt vom Unparteiischen Idris Yagci. In der 17. Minute kam Marius Rücker nach einem Querpass in Strafraumhöhe in eine gute Schussposition und erzielte mit einem Flachschuss unter Heimkeeper Felix Schermuly hindurch das 0:1. Nachdem Starkregen das Spiel etwas beeinflusst hatte, dauerte es bis zur 39. Minute, als nach einem Spielzug über die rechte Seite Marcel Pfeiffer freigespielt wurde und dieser keine Mühe hatte, auszugleichen. Nach dem Seitenwechsel spielten beide Mannschaften weiter nach vorne und suchten die Entscheidung. In der 62. Minute musste Gästekeeper Thomas Ries sein ganzes Können abrufen, als er aus kürzester Entfernung einen Schuss von Jonas Hetzl parierte. Muhammet Kqiku stand in der 71. Minute goldrichtig und erzielte nach einer schönen Flanke von rechts die erneute Erbacher Führung. Völlig überraschend dann der Ausgleich: Nach einer Ecke von Ognjen Zoric entfachte Keeper Ries beim Abwehrversuch eine Kerze mit Effet, und als der Ball dann wieder den Rasen berührte, sprang er bedingt durch den Drall an Freund und Feind vorbei zum 2:2 ins Netz. Seinen Fehler machte Ries dann wieder gut, als er mit einer tollen Parade einen strammen Fernschuss von Marcel Pfeiffer entschärfte. „Ein leistungsgerechtes Unentschieden in einem Spiel, das ständig hin und her ging“, bilanzierte FSG-Berichterstatter Karl Völker.

