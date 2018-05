Gesund trumpft Kilian Schreiner mit Gold und Silber auf

LEICHTATHLETIK Weidenhäuser verteidigt Titel des Deutschen Hochschulmeisters über 1500 Meter und wird Zweiter im 3000-Meter-Lauf

Frankfurt-Kalbach Zwei ganz starke Vorstellungen hat Kilian Schreiner am Mittwoch bei den Deutschen Hochschul-meisterschaften in der Leicht-athletikhalle in Frankfurt-Kal-bach gezeigt und mit dem Titelgewinn im 1500- und Silber im 3000-Meter-Lauf seine Vorjahreserfolge wiederholt.

Copyright © mittelhessen.de 2017